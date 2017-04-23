أجواء باردة الليلتين القادمتين تستدعي ملابس الشتاء

Tweet السبيل – بعد الأجواء الحارّة ودرجات الحرارة المُرتفعة التي شهدتها المملكة خلال نهاية الأسبوع ووصول درجات الحرارة لما يُقارب 33 درجة مئوية في العاصمة، طرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة اعتباراً من صباح الأحد، وعادت درجات الحرارة إلى مستويات طبيعية نسبةً لهذا الوقت من العام، مع هبوب رياح نشطة.



درجات الحرارة ستشهد المزيد من الانخفاض مع ساعات ليلة الأحد/الاثنين، حيثُ يُتوقع تحوّل الأجواء لتُصبح ما بين باردة نسبياً وباردة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة الصُغرى فوق الجبال بما في ذلك العاصمة عمّان إلى ما دون الـ 10 درجات مئوية، وتقترب من حاجز 7-8 درجات مئوية في الأحياء والمناطق العالية.



نهار الإثنين، تسود البلاد أجواء ربيعية لطيفة، مع تراجُع في سرعة الرياح.



وتعود الأجواء لتُصبح ما بين باردة نسبياً وباردة ليلاً، وتنخفض الحرارة الصُغرى لتُصبح 10 مئوية عُموماً فوق المرتفعات، وتصل إلى 7-8 درجات مئوية في الأحياء العالية.



هذه الأجواء تستدعي ارتداء ملابس أكثر دفئاً لحماية الجسم من هذه التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة خلال فترة زمنية قصيرة.



(طقس العرب)

