عزايزة: إغلاق الحضانة المسيئة للطفلة لـ3 أشهر

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قال وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة إن الحضانة التي ظهرت في مقطع فيديو وأمامها طفلة تبكي بعد أن قام العاملون بإخراجها كانت قد أنذرت من الوزارة قبل أسبوعين على خلفية تجاوزات تتعلق بالمنشئة، مشيراً إلى أن فرق المتابعة تحققت من الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وتبين أنه صحيح وتم إغلاق الحضانة.

السبيل - مؤمنة معاليقال وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة إن الحضانة التي ظهرت في مقطع فيديو وأمامها طفلة تبكي بعد أن قام العاملون بإخراجها كانت قد أنذرت من الوزارة قبل أسبوعين على خلفية تجاوزات تتعلق بالمنشئة، مشيراً إلى أن فرق المتابعة تحققت من الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وتبين أنه صحيح وتم إغلاق الحضانة.



وأضاف عزايزة خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الأحد إلى أن مدة الإغلاق كعقوبة أولية هي 3 أشهر وبعد أن تقوم المنشئة بتصويب أوضاعها يعاد فتحها مع التدقيق عليها بشكل مستمر من قبل قسم الرقابة التابع للوزارة.



وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لطفلة تبكي أمام باب حضانة في عمان، مشيرين إلى أن مديرة الحضانة أخرجتها كعقوبة ورفضت إدخالها رغم توسل الجيران ونصحهم قبل أيام.







