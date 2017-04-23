تركيب 19 كاميرا لرصد المخالفات في عمان.. والأمانة توضح

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قال مدير الإدارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري إن أمانة عمان تنوي اليوم الأحد تركيب صناديق خاصة بالرادات الثابتة وكاميرات الإشارة الضوئية دون كاميرا في 19 موقع داخل عمان.

السبيل -قال مدير الإدارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري إن أمانة عمان تنوي اليوم الأحد تركيب صناديق خاصة بالرادات الثابتة وكاميرات الإشارة الضوئية دون كاميرا في 19 موقع داخل عمان.



وأضاف الفاعوري خلال حديثه لـ"جي بي سي" اليوم الأحد أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعريف وإعلام المواطنين بمواقع الرادارات والكاميرات قبل تشغيلها ومباشرتها للعمل ورصد المخالفات بفترة كافية وستعلن الأمانة عنها حال تشغيلها.



وأكد الفاعوري على أن تركيب هذه الكاميرات جاء بهدف رفع مستوى السلامة المرورية والحد من المخالفات الخطرة على الطرقات داخل العاصمة عمان من خلال تشديد الرقابة على قطع الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة.