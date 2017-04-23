تشكيلات ادارية في "الداخلية" - أسماء

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السبيل - قرر وزير الداخلية غالب الزعبي، اليوم الاحد، اجراء عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة اعتبارا من يوم غد الاثنين.



وشملت التشكيلات نقل كل من متصرف لواء الكورة عماد الرواشدة متصرفا للواء القطرانة ومساعد مدير السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة المتصرف الدكتور فراس القعايدة مساعدا لمحافظ العاصمة، ومساعد محافظ معان المتصرف وليد السليم مساعدا لمحافظ عجلون ومتصرف لواء القطرانة عبد السلام العموش متصرفا للواء الكورة ومساعد محافظ البلقاء المتصرف مالك كريشان متصرفا للواء الهاشمية ومساعد محافظ عجلون المتصرف اسماعيل الصرايرة مساعدا لمحافظ معان.



وشملت كذلك نقل كل من متصرف لواء الهاشمية الدكتور هاني الشورة مساعدا لمدير دائرة المتابعة والتفتيش ومساعد محافظ جرش لشؤون التنمية المتصرف الدكتور ابراهيم الرواحنة مساعدا لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة، ومساعد محافظ معان المتصرف محمد الدلابيح مساعدا لمحافظ جرش لشؤون التنمية.



كما شملت نقل كل من مدير قضاء الموجب علي العيسى مساعدا لمتصرف لواء بني عبيد ومساعد متصرف لواء البادية الشمالية الغربية مدير القضاء موسى العبدللات مساعدا لمتصرف لواء القويسمة ومساعد متصرف لواء بني عبيد مدير القضاء وصفي العدوان الى دائرة المتابعة والتفتيش ومساعد متصرف لواء البادية الشمالية الشرقية مدير القضاء ايمن ابراهيم مساعدا لمتصرف لواء الشونة الجنوبية ومساعد متصرف لواء قصبة اربد مدير القضاء قيس الربضي مساعدا لمتصرف لواء قصبة الزرقاء ومساعد متصرف لواء قصبة الكرك مدير القضاء علي الحيصة مديرا لقضاء الموجب ومساعد متصرف لواء الشونة الجنوبية سامر سويد مساعدا لمتصرف البادية الشمالية الشرقية ومساعد متصرف لواء عي مدير القضاء محمد الزيود مساعدا لمتصرف لواء البادية الشمالية الغربية.