أجواء معتدلة بأغلب مناطق المملكة

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السبيل- يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة نهار اليوم مُقارنةً بيوم أمس، وتكون الأجواء ربيعية مُعتدلة بشكلٍ عام في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البحر الميت والعقبة والأغوار، بحسب موقع طقس العرب. السبيل- يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة نهار اليوم مُقارنةً بيوم أمس، وتكون الأجواء ربيعية مُعتدلة بشكلٍ عام في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البحر الميت والعقبة والأغوار، بحسب موقع طقس العرب.

وأوضح الموقع، أن الأجواء تكون مُشمسة وغالباً صافية في أغلب المناطق، وقد تشهد المناطق الشرقية السحب الركامية المحلية بعد ساعات العصر لتؤدي إلى تساقط زخات أمطار محدودة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة خاصة مع ساعات الظهر والعصر بحيث تثير الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية جنوب وشرق المملكة، وفي خليج العقبة شمالية مُعتدلة السُرعة.

في حين، تكون الأجواء باردة نسبيا الى باردة وتظهر السحب المنخفضة كما ترتفع نسب الرطوبة ليلًا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وتوقع "طقس العرب" أن تكون الأجواء ربيعية مُعتدلة نهار غد بشكلٍ عام في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البحر الميت والعقبة والأغوار، وتكون الأجواء مُشمسة وتظهر السحب المنخفضة خاصة ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية مُعتدلة السُرعة.

