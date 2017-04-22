وفاة شخص تفحماً بالنار في جبل الحسين

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قال المكتب الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني، إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني إنقاذ وإسناد الوسط تعاملت عصر اليوم مع حريق شب داخل منزل في الطابق الثاني بمنطقة جبل الحسين، نتج عنه وفاة شخص يبلغ من العمر (33) عاماً اثر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة (تفحم).

السبيلقال المكتب الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني، إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني إنقاذ وإسناد الوسط تعاملت عصر اليوم مع حريق شب داخل منزل في الطابق الثاني بمنطقة جبل الحسين، نتج عنه وفاة شخص يبلغ من العمر (33) عاماً اثر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة (تفحم).



وأضافت المصادر ذاتها بان فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة علية ومنع انتشاره، بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، علماً بان سبب رهن التحقيق.



