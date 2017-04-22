ضبط 50 ألف حبة مخدر في مطاردة البادية الجنوبية

السبيل- قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات باشروا منذ فترة بمتابعة معلومات وردت اليهم حول نية عدد من الاشخاص تجهيز كمية من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها الى احدى الدول، وعملوا منذ ورود تلك المعلومات على تتبع ورصد عدد من المشتبه بهم من اجل التأكد من تورطهم وتحديد الية التهريب واحباطها .

واضافت ادارة العلاقات العامة ان التحقيقات وما تم جمعه من معلومات مكنت المحققين من تحديد المتورطين في القضية والية التهريب عبر اخفاء المواد المخدرة داخل مركبة , وبمزيد من المتابعة تم تحديد المركبة ووقت تنفيذ عملية التهريب ووضع كمين خاص لها في منطقة باير لضبط المركبة ومن بداخلها قبل اتمام محاولتهم .وفي الموعد المحدد وعند محاولة افراد الكمين ايقاف المركبة رفض من بداخلها الامتثال لهم حيث جرت مطاردته في تلك المنطقة الصحراوية لحين التمكن من ايقاف المركبة والسيطرة على شخص كان بداخلها والذي ضبط بحوزته 50 الف حبة مخدرة , كما والقي القبض لاحقا على شخصين اخرين تورطا كذلك في القضية وسيتم ايداعهم جميعا للقضاء بعد انتهاء التحقيق معهم .وفي سياق متصل تمكنت كوادر ادارة مكافحة المخدرات في احد المعابر الحدودية من ضبط كمية من الحبوب المخدرة بعد ان اشتبهوا باحد الاشخاص اثناء محاولته مغادرة المملكة، حيث عثر على تلك الكمية بعد تفتيش المركبة بشكل دقيق داخل احد الفلاتر فيها واصطحب المشتبه به للتحقيق لاحالته للقضاء بعد ذلك.