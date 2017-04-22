"الأمانة" تزيل 608 مركبات مهجورة

تعبيرية

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أزالت أمانة عمان منذ مطلع العام وحتى منتصف نيسان الحالي " 608" مركبة مهجورة من مختلف شوارع وأحياء مناطق العاصمة عمان ، حيث ازيلت "310" مركبة مهجورة من منطقة ماركا فقط كونها منطقة صناعية .

السبيل - بتراأزالت أمانة عمان منذ مطلع العام وحتى منتصف نيسان الحالي " 608" مركبة مهجورة من مختلف شوارع وأحياء مناطق العاصمة عمان ، حيث ازيلت "310" مركبة مهجورة من منطقة ماركا فقط كونها منطقة صناعية .



وقال المدير التنفيذي لرقابة الإعمار المهندس رائد حدادين ان عملية إزالة الهياكل المهجورة تتم بناء على جولات تفتيشية دورية لمناطق العاصمة ، أو من خلال تعاون المواطنين بإبلاغ مناطق الأمانة ، او شكاوى ترد لدائرة رقابة الاعمار من المواطنين عبر اثير اذاعة "هوا عمان" أو عبر وسائل الاعلام المختلفة ، او مناطق الامانة .



ويهدف مشروع إزالة هياكل المركبات ضمن مبادرة تعزيلة الى معالجة التشوهات والمكاره ، استنادا لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 ، ورقم 101 لسنة 2009 إضافة لنظام منع المكاره الصحية والبيئية رقم 83 لسنة 2009 .



وتدعو أمانة عمان المواطنين التبليغ عن السيارات المهجورة وهياكل السيارات القريبة من محيطهم وذلك تفاديا للمكاره الصحية والآثار السلبية التي تخلفه هذه المركبات وحفاظا على السلامة العامة .