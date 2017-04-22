وفاة طفلة اختناقاً أثناء لعبها مع شقيقها في عمان السبت, 22 نيسان/أبريل 2017 14:05 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - توفيت طفلة تبلغ من العمر عامين اختناقاً بينما كانت تلعب مع شقيقها (5 سنوات) في عمان اليوم السبت حيث سقطت الطفلة بشكل مفاجئ وفق مصدر أمني لـ"السبيل". وأشارالمصدر إلى أن التحقيقات تجري الآن لمعرفة سبب اختناق الطفلة ووفاتها وتم تحويل الجثة للطب الشرعي. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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