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السبت 22 نيسان 2017

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وفاة طفلة اختناقاً أثناء لعبها مع شقيقها في عمان

وفاة طفلة اختناقاً أثناء لعبها مع شقيقها في عمان
السبيل - توفيت طفلة تبلغ من العمر عامين اختناقاً بينما كانت تلعب مع شقيقها (5 سنوات) في عمان اليوم السبت حيث سقطت الطفلة بشكل مفاجئ وفق مصدر أمني لـ"السبيل".

وأشارالمصدر  إلى أن التحقيقات تجري الآن لمعرفة سبب اختناق الطفلة ووفاتها وتم تحويل الجثة للطب الشرعي. 

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