وفاة طفلة اختناقاً أثناء لعبها مع شقيقها في عمان

السبيل - توفيت طفلة تبلغ من العمر عامين اختناقاً بينما كانت تلعب مع شقيقها (5 سنوات) في عمان اليوم السبت حيث سقطت الطفلة بشكل مفاجئ وفق مصدر أمني لـ"السبيل".