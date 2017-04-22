بالفيديو.. أطفال يمرحون على أرجوحة بـ''بكب'' يسير في الشارع

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل يلعب على أرجوحة معلقة في شاحنة صغيرة، والظاهر أن أقرانه ينتظرون دورهم. السبيل - إسراء الدياتتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل يلعب على أرجوحة معلقة في شاحنة صغيرة، والظاهر أن أقرانه ينتظرون دورهم.



بعض المعلقين على الفيديو اعتبروا هذا الموقف ما هو إلا مشهد ظريف وطريف، ولكن آخرين خالفوهم الرأي وقالوا ان "هذا التصرف يعرض حياة الاطفال للخطر".



وتوالت التعليقات وتأرجحت بين الساخر والمنتقد، حيث تساءل مجاهد ملكاوي ساخراً: "صح هاي المرجيحة تبعت البلدية الي أخذها الموظف؟".



أما أبو أحمد فقال: " وين الصينيين ليشوفو هاد الاختراع"، وبالنسبة لأم روان علقت منتقدة: "ناس عقولها تعبانة"، وأضاف محمد صالح: "كل البيكامت هيك وضهعا عشوارع هالبلد".



واجتمع البعض على غبطتهم لهؤلاء الأطفال لاستمتاعهم بهذه اللعبة، وإعجابهم بالفكرة الرهيبة بتعليق أرجوحة في مثل هذا المكان.



وحاولت "السبيل" التواصل مع الناطق الاعلامي لادارة السير، للحصول على تصريح من دائرة السير المركزية حول الإجراءات التي من الممكن أن يتم اتخاذها لمثل هذا التصرف الذي قد يعرض حياة الأطفال للخطرعلى الطرقات العامة، الا أنها لم تحصل على اجابة.

