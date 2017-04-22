طقس ربيعي مائل للحرارة اليوم

Tweet السبيل- يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم السبت وتكون مائلة للحرارة إلى حارّة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة بشكل لافت في البحر الميت والعقبة والأغوار، بحسب موقع "طقس العرب".

وتكون الأجواء مُشمسة وصافية في أغلب المناطق، تتحوّل أحياناً إلى مُغبرّة بشكل خفيف، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، تعمل على إثارة الأتربة خاصة في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية مُعتدلة السُرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج خفيف.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء مستقرة وغالباً صافية وأكثر دفئا من المُعتاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة في أغلب المناطق، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة في شرق المملكة.

ونهار غد الأحد، يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة مُقارنةً بأمس السبت، وتكون الأجواء ربيعية مُعتدلة بشكلٍ عام في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البحر الميت والعقبة والأغوار.

وتكون الأجواء مُشمسة وغالباً صافية في أغلب المناطق عدا بعض المناطق في أقصى جنوب شرق المملكة خاصة الحدودية منها والتي قد تشهد زخات محلية ورعدية من المطر مع ساعات الظهر والعصر.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة خاصة مع ساعات الظهر والعصر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية جنوب وشرق المملكة.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية مُعتدلة السُرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج خفيف.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء مستقرة وغالباً صافية،

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

