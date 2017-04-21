تبديل ورفع راية الثورة العربية الكبرى بالعقبة
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وأقيمت المراسم في ساحة الثورة العربية الكبرى، التي تضم ثاني أعلى سارية في المملكة، بعد تلك الموجودة في الديوان الملكي الهاشمي، وبارتفاع يبلغ 127 مترا، وتحمل السارية علم الثورة، ويعلوها التاج الملكي، كما تضم الساحة منزل الشريف الحسين، وقلعة العقبة.
وحضر مراسم تبديل ورفع علم الثورة العربية الكبرى محافظ العقبة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وعدد من المسؤولين المدنيين في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة .
وحضر مراسم تبديل ورفع علم الثورة العربية الكبرى محافظ العقبة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وعدد من المسؤولين المدنيين في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة .
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