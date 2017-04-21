تبديل ورفع راية الثورة العربية الكبرى بالعقبة

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السبيل- (بترا)- مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، رعى رئيس هيئة القوى البشرية والاسناد اللوجستي اللواء الركن صابر المهايرة اليوم الجمعة، مراسم تبديل ورفع راية الثورة العربية الكبرى في ساحة الثورة العربية الكبرى في محافظة العقبة.

وأقيمت المراسم في ساحة الثورة العربية الكبرى، التي تضم ثاني أعلى سارية في المملكة، بعد تلك الموجودة في الديوان الملكي الهاشمي، وبارتفاع يبلغ 127 مترا، وتحمل السارية علم الثورة، ويعلوها التاج الملكي، كما تضم الساحة منزل الشريف الحسين، وقلعة العقبة.



وحضر مراسم تبديل ورفع علم الثورة العربية الكبرى محافظ العقبة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وعدد من المسؤولين المدنيين في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة .

