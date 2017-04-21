وفاة عشريني بصعقة كهربائية في معان

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السبيل- (بترا)- توفي شخص يبلغ من العمر 20 عاما في معان اليوم بصعقة كهربائية بحسب مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد.

وأضاف الدكتور الرواد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الشخص المصاب وصل إلى المستشفى إثر تعرضه لصعقة كهربائية وتم إجراء الإسعافات اللازمة له مشيرا إلى أن المصاب توفي بعد وقت وجيز بسبب توقف القلب والتنفس جراء الإصابة البالغة التي تعرض لها.



وبين أنه تم الكشف على المتوفى من قبل المدعي العام وبحضور الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتسليمه لذويه.

