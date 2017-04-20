النائب هدى العتوم: إلغاء محاضرتي بالعقبة إجراء ''خطير''

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قالت النائب هدى العتوم، إنها فوجئت بقرار الجهات الرسمية في محافظة العقبة منع إقامة محاضرة تربوية بعنوان (معلمي أنت الربيع).

السبيلقالت النائب هدى العتوم، إنها فوجئت بقرار الجهات الرسمية في محافظة العقبة منع إقامة محاضرة تربوية بعنوان (معلمي أنت الربيع).



جاء ذلك في معرض تعليقها على قرار محافظ العقبة بمنع اقامة محاضرة كانت العتوم ستلقيها في العقبة مساء الخميس.



وقالت النائب العتوم في تصريح صحفي مساء الخميس، إن محاور المحاضرة كانت حول قدسية رسالة التعليم وأهمية دور المعلم في المجتمع، والمهام الملقاة على عاتق المعلم تجاه أمته ووطنه وطلابه.



وقالت ان حجز قاعة المحاضرة تم قبل عدة أيام، وتم تأكيده عدة مرات، واصفة منع احد ممثلي الشعب من لقاء الناس بـ"الأمر المستهجن والخطير"، وأن "تصرف الجهات الرسمية في العقبة مرفوض".



وكان منظمو مبادرة "معلم بلا حدود" قد أعلنوا ان النائب هدى العتوم ستلقي محاضرة على مسرح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مبينين أن سلطة العقبة اعتذرت لهم عن عقد المحاضرة على مسرحها قبل عدة أيام، الأمر الذي دعاهم إلى تغيير مكان المحاضرة الى صالة مجمع الامير حمزة التابعة لوزارة الشباب، قبل أن يتفاجؤوا باعتذار إدارة الصالة عن استقبالهم بناء على طلب الجهات الرسمية المسؤولة في محافظة العقبة ظهرا قبل موعد المحاضرة بساعات.



