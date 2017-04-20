كشف غموض مقتل مواطن أربعيني في بيرين

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قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام، إنه بتاريخ 13-4-2017 تبلغت غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة الزرقاء، بوجود جثة داخل مركبة عمومية في منطقة جبلية خالية من السكان في قضاء بيرين/الزرقاء، حيث تحركت كوادر البحث الجنائي ومديرية الشرطة والمختبر الجنائي للمكان، وتبين حينها ان الجثة تعود لمواطن اربعيني يعمل سائقا لمركبة عمومي، وأنه تعرض للطعن من قبل مجهولين بواسطة أدوات حادة في مناطق مختلفة من جسده ادت الى وفاته، وجرى استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي وتحويل الجثة للطب الشرعي.

السبيلقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام، إنه بتاريخ 13-4-2017 تبلغت غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة الزرقاء، بوجود جثة داخل مركبة عمومية في منطقة جبلية خالية من السكان في قضاء بيرين/الزرقاء، حيث تحركت كوادر البحث الجنائي ومديرية الشرطة والمختبر الجنائي للمكان، وتبين حينها ان الجثة تعود لمواطن اربعيني يعمل سائقا لمركبة عمومي، وأنه تعرض للطعن من قبل مجهولين بواسطة أدوات حادة في مناطق مختلفة من جسده ادت الى وفاته، وجرى استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي وتحويل الجثة للطب الشرعي.



وأضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام، أن فريقا تحقيقيا خاصا من قسم بحث جنائي الزرقاء ومديرية الشرطة والمختبر الجنائي، تولوا التحقيق بالقضية، وباشروا بجمع المعلومات حولها، ورغم قلة الادلة والغموض الذي رافق القضية، الا أنهم تمكنوا من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في القضية، وألقي القبض عليه بعد تحديد مكان تواجده ووضع كمين خاص له.



وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه بالتحقيق مع المشتبه به؛ اعترف انه وبالاشتراك مع آخر قاما بالركوب مع المغدور بقصد سلبه، وعند وصولهم لمنطقة جبلية خالية من السكان أشهرا عليه ادوات حادة وطلبا منه المبالغ المالية التي بحوزته، إلا أنه رفض ذلك وقام بمقاومتهما، حيث أقدما على طعنه بواسطة الادوات الحادة التي بحوزتهما، وغادرا المكان.



وأضافت أن التحقيق ما زال جاريا، وكذلك البحث عن الشريك، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.



