إغلاق جزئي لهذه الشوارع لتنفيذ أعمال تعبيد وإنارة

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السبيل - - أعلنت أمانة عمان عن استكمال تنفيذ حملات التعبيد والصيانة والإنارة لعدد من الشوارع الرئيسة والميادين ما يتطلب إغلاقا جزئيا أمام حركة السير في بعض المواقع على مدار ليلتي الجمعة والسبت اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.



وأشار مدير الإدارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري إلى إغلاق جزئي في شارع الملك عبدالله الثاني من لوب خلدا باتجاه إشارات النسر، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة (الجمعة) وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم بعد غد السبت.



كما سيتم الغلق في شارع الملك عبدالله الثاني من إشارات ألبا هاوس باتجاه دوار صويلح من الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الخميس ولغاية الساعة الثامنة من مساء يوم غد الجمعة.



وعلى شارع الأميرة عالية من إشارات شارع الملكة زين باتجاه الدوار السادس وذلك اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم بعد غد السبت.



وكذلك تنفيذ أعمال إنارة وصيانة على حرم الدوار الرابع والنفق للاتجاه القادم من الدوار الخامس باتجاه الدوار الثالث ما يتطلب إغلاق جزئي للمسرب من أعلى الدوار الرابع باتجاه الثالث اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة ولغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الجمعة، كما سيتم إغلاق نفق الرابع للقادم من الخامس باتجاه الثالث اعتبارا من منتصف الليلة القادمة (السبت) وحتى السادسة من صباح يوم بعد غد السبت.



وبين المهندس الفاعوري أن أمانة عمان اختارت يومي الجمعة والسبت لتنفيذ هذه الأعمال الضرورية لقلة اعداد المركبات على الطرق خلال عطلة نهاية الاسبوع وساعات الليل وعدم التسبب بأزمات مرورية والحفاظ على سلامة الكوادر العاملة.



وتهيب أمانة عمان بالأخوة سائقي المركبات تجنب مواقع العمل ما أمكن وسلوك الطرق البديلة، وتجنب السرعة والقيادة بحذر والالتزام بالشواخص المرورية والاشارات التحذيرية وتعليمات رجال السير وأعوان المرور المنتشرة في هذه المواقع.