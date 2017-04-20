باكستانيان سرقا عشرات الصيدليات بالمملكة بهذه الطريقة

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تمكن فريق مختص من بحث جنائي الزرقاء من كشف ملابسات قضية لاثنين من باكستان جاءا من دولة خليجية لمحاولة الاحتيال على عدة صيدليات ، وفق ما اكده مصدر امني للسبيل. السبيل - علاء الذيبتمكن فريق مختص من بحث جنائي الزرقاء من كشف ملابسات قضية لاثنين من باكستان جاءا من دولة خليجية لمحاولة الاحتيال على عدة صيدليات ، وفق ما اكده مصدر امني للسبيل.



وفي التفاصيل، قال مصدر امني لـ"السبيل" اليوم الخميس إن الاجهزة الامنية تبلغت بوجود عدة قضايا احتيال على العديد من الصيدليات في اربد وعمان والمفرق والزرقاء، حيث اعتاد الرجلان الذهاب إلى الصيدلية وشراء ادوية، ومن ثم يخبروا صاحب الصيدلة بدفعهم مبلغ 50 دينارا، لأخذ الباقي المسترد.



واضاف المصدر ان اصحاب الصيدليات يقوموا بإرجاع المبلغ ، وبعد عودتهم للكاميرات ، يتبين انهم لم يدفعوا اي مبلغ ، ويتم التبليغ عنهم، حيث اعتادا للذهاب لعشرات الصيدليات في اليوم.



واشار المصدر الى ان الاثنين قاموا باستئجار شقة مفروشة في الزرقاء، لإكمال طرق احتيالهما، وان الاثنين من مواليد التسعينات .



ولفت المصدر إلى انه ومن خلال التتبع لهم من قبل فريق البحث الجنائي في الزرقاء، ومراقبتهم ، وجمع المعلومات الاولية عنهم، تم الامساك بهما، وخلال الاعتراف الاولي لهم ، اشارا إلى ان سبب مجيئهما للاردن، كونها دولة آمنة ، ولن يكشف أمرهما.



وختم المصدر انه سيتم احالتهم للقضاء، بعد الانتهاء من التحقيق معهم .



وثمن العديد من اصحاب الصيدليات الجهود التي بذلت من فريق جنائي الزرقاء، وضبطهم هذه العصابة التي كانت تحاول ابتزازهم والاحتيال عليهم.