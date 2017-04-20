بالصور.. احتجاجات في مدارس المملكة رفضاً لـ''اعتداء المرقب''

وجاءت الوقفة الاحتجاجية خلال الحصة الأولى من دوام اليوم، بشكل يعكس مدى استهجان المعلمين للتصرف غير اللائق الذي بادر عدد من الخارجين عن القانون بفعله.وطالب المعلمون الحكومة بضرورة تشريع وتفعيل القوانين التي من شأنها حماية أمن وكرامة المعلم، وتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بمربي الأجيال.وشارك نائب نقيب المعلمين الأستاذ ابراهيم شبانة وعدد من أعضاء مجلس النقابة في الوقفة التي جرت في مدرسة المرقب، حيث أكد الأول على أن النقابة تواصلت مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية للتعامل مع القضية وحلها بالشكل المطلوب.والجدير بالذكر أن مدرسة المرقب الثانوية للبنين تعرضت صباح أمس الأربعاء إلى اعتداء من قبل أقارب أحد الطلبة قدّر عددهم بخمسين شخصا، حيث قاموا بالاعتداء على معلمَين ومدير المدرسة بالعصي والحجارة والاسلحة البيضاء، كما اعتدوا على مرافق المدرسة وتحطيم مركبة خاصة بأحد المعلمين.