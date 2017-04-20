وفاة سائح ثان غرقاً بأحد فنادق البحر الميت

Tweet

توفي صباح اليوم شخص يبلغ من العمر (75)عاماً يحمل الجنسية الرومانية داخل إحدى الفنادق السياحية أثناء ممارسته رياضة السباحة في منطقة البحر الميت. السبيل -توفي صباح اليوم شخص يبلغ من العمر (75)عاماً يحمل الجنسية الرومانية داخل إحدى الفنادق السياحية أثناء ممارسته رياضة السباحة في منطقة البحر الميت.



وذكرت مصادر إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني أن غطاسو الدفاع المدني قاموا بانتشال الغريق من داخل المياه وإخلائه إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي.



وكانت ذكرت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني أن كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم الأربعاء مع حادث غرق تعرضت له سيدة تبلغ من العمر (56) سنة تحمل الجنسية الأمريكية داخل إحدى الفنادق السياحية في منطقة البحر الميت.



وأضافت المصادر ذاتها بان غطاسي الدفاع المدني قاموا بانتشال السيدة، وعملوا على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، ومن ثم نقلها إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، وعند الوصول أفاد الطبيب أنها متوفية.

