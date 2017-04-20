القبض على مرتكب 22 سرقة جنائية

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي / شعبة بحث جنائي اقليم البادية تمكنوا من خلال متابعتهم لعدد من شكاوى السرقات التي وقعت ضمن اختصاص البادية الوسطى والعاصمة من القاء القبض على أحد الاشخاص المشبوهين بعد توفر معلومات تؤكد تورطه بارتكاب عددا من قضايا السرقات الجنائية ( المنازل والمحال التجارية والمواشي ) .واضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام انه وبعد القاء القبض على ذلك المشبوه من خلال وضع كمين خاص له من قبل كوادر قسم بحث جنائي البادية الوسطى اعترف بالتوسع بالتحقيق معه بارتكاب (22) قضية سرقة جنائية لمنازل ومركبات ومحال تجارية وحظائر اغنام وجرى توديعه للقضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقه .