اجواء مشمسة وربيعية حتى يوم السبت
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وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدا، وتكون الأجواء معتدلة في المناطق الجبلية، ودافئة نسبياً في البادية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم السبت بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة نسبياً في المناطق الجبلية، وحارة نسبياً في البادية والسهول وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 الى 13 درجة مئوية والمناطق الشمالية 25- 13 والمناطق الجنوبية 27 الى 10 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.
ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم السبت بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة نسبياً في المناطق الجبلية، وحارة نسبياً في البادية والسهول وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 الى 13 درجة مئوية والمناطق الشمالية 25- 13 والمناطق الجنوبية 27 الى 10 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.
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