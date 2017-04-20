اجواء مشمسة وربيعية حتى يوم السبت

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السبيل- (بترا) - تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء مشمسة وربيعية معتدلة في المناطق الجبلية ودافئة نسبياً في البادية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدا، وتكون الأجواء معتدلة في المناطق الجبلية، ودافئة نسبياً في البادية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم السبت بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة نسبياً في المناطق الجبلية، وحارة نسبياً في البادية والسهول وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 الى 13 درجة مئوية والمناطق الشمالية 25- 13 والمناطق الجنوبية 27 الى 10 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.

