التربية تتوعد معتدي ماركا: لن نتهاون وسنلجأ للقضاء

السبيل - مؤمنة معاليقال الدكتور سامي السلايطة أمين عام وزارة التربية والتعليم إن الوزارة ستقوم برفع قضية اليوم لدى النائب العام على المعتدين على مدرسة "المرقب" أمس في ماركا، مؤكداً على أن الوزارة لن تتهاون مع ما حدث.وأضاف السلايطة خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الخميس إلى أن وزير التربية عمر الرزاز اتصل بوزير الداخلية فور سماع خبر الاعتداء وتم إلقاء القبض على مجموعة من المعتدين وأودعوا السجن والتجقيق معهم لا يزال جارياً.وبحسب السلايطة فإنه وفي حال قام أحد المعلمين المعتدى عليهم بالتنازل عن حقه الشخصي فلن تتنازل الوزارة عن الدعوى القضائية والتي جاءت عقب الاعتداء على مؤسسة حكومية والإضرار بالغير وفق ما رصدته السبيل.وأكد السلايطة على أن العنف مرفوض جملة وتفصيلاً بكافة أشكاله.