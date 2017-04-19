''المعلمين'' تدعو مدارس المملكة لوقفة احتجاجية الخميس

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دعت نقابة المعلمين الأردنيين مدارس المملكة إلى وقفة احتجاجية، احتجاجًا على استمرار الاعتداء على المعلمين، خلال الحصة الأولى، يوم غدٍ الخميس.

السبيلدعت نقابة المعلمين الأردنيين مدارس المملكة إلى وقفة احتجاجية، احتجاجًا على استمرار الاعتداء على المعلمين، خلال الحصة الأولى، يوم غدٍ الخميس.



وقالت النقابة إن الدعوة تشمل جميع المدارس على امتداد ربوع الوطن، للتعبير عن موقف المعلمين الرافض والغاضب لحادثة الاعتداء على مدرسة المرقب في لواء ماركا، الاربعاء، من خلال تعليق العمل بالحصة الاولى، وتجديد المطالبة بقانون أمن وحماية المعلم.



وأضافت: "لتكن الرسالة توعوية لجميع الطلبة والمجمتع بأسره، ليدرك حجم المعاناة التي يعيشها المعلم من سياسة البلطجة والرعونة التي يتخذها بعض أصحاب النفوس المريضة للاعتداء على هيبة المعلم".





