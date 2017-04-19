وفاة أمريكية غرقاً في فندق بالبحر الميت
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ذكرت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني أن كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم الأربعاء مع حادث غرق تعرضت له سيدة تبلغ من العمر (56) سنة تحمل الجنسية الأمريكية داخل إحدى الفنادق السياحية في منطقة البحر الميت.
وأضافت المصادر ذاتها بان غطاسي الدفاع المدني قاموا بانتشال السيدة، وعملوا على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، ومن ثم نقلها إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، وعند الوصول أفاد الطبيب أنها متوفية.
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