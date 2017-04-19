عطاء لإنشاء الحي النموذجي في جبل الحسين

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طرحت أمانة عمان عطاء إنشاء الجزء الأول من الحي النموذجي في جبل الحسين ضمن المنطقة الواقعة بين مجمع سكينة التجاري وإشارة دوار فراس على امتداد شارع خالد بن الوليد، وبما يتوافق مع حركة كافة الفئات العمرية بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقات وكبار السن. وجاء اختيار الموقع لتنفيذ الحي لوجود أبنية عامة خدمية من تجاري مركزي وتجاري بسيط وعيادات طبية وبنوك ومساجد وجمعيات ومدارس وحركة مشاه كثيفة من المواطنين وزوار للمدينة وموقع يمكن استغلاله كحديقة.

السبيل - بتراطرحت أمانة عمان عطاء إنشاء الجزء الأول من الحي النموذجي في جبل الحسين ضمن المنطقة الواقعة بين مجمع سكينة التجاري وإشارة دوار فراس على امتداد شارع خالد بن الوليد، وبما يتوافق مع حركة كافة الفئات العمرية بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقات وكبار السن. وجاء اختيار الموقع لتنفيذ الحي لوجود أبنية عامة خدمية من تجاري مركزي وتجاري بسيط وعيادات طبية وبنوك ومساجد وجمعيات ومدارس وحركة مشاه كثيفة من المواطنين وزوار للمدينة وموقع يمكن استغلاله كحديقة.



وتشمل عناصر المشروع تهيئة الأرصفة بمنحدرات وبميول مناسبة حسب كودات البناء الخاص بالمعوقين، وإزالة كافة العوائق التي تعترض حركة المشاة على الارصفة.



كما يشتمل على وضع مؤشرات أرضية ملموسة لاستخدام ذوي الاعاقات البصرية وعمل مواقع على امتداد الأرصفة لتحميل وتنزيل الركاب، ودربزينات مع إشارات تحذيرية لضبط معابر حركة المشاة وأعمدة إنارة واثاث طريق من مقاعد وسلال مهملات.



وتشمل الأعمال زيادة المساحات الخضراء مع صيانة الأجهزة الصوتية على الاشارات الضوئية لتقاطع دوار فراس ووضع لوحات إرشادية بلغة الإشارة تتعلق بالاستعمالات الرئيسية للمباني وتهيئة مداخل الابنية العامة والمحلات التجارية بحيث تكون مهيئة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة ممن يستخدمون الكراسي المتحركة ، وتامين مناطق استراحة.



ودعت الامانة المواطنين وأصحاب المحال التجارية الى التعاون والمساعدة في تنفيذ الأعمال للتسهيل وسرعة الانجاز.



يذكر ان اختيار الموقع جاء من قبل أمانة عمان بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة.







