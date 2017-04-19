الإسلاميون وحلفاؤهم يفوزون بمقاعد تنفيذية ''مجلس طلبة الاردنية''

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فاز تحالف قائمة اهل الهمة "الإتجاه الإسلامي" مع قائمتي العودة وأبناء السلط بجميع المقاعد العشرة للجنة التنفيذية في مجلس الطلبة في الجامعة الأردنية.

السبيل- خليل قنديلفاز تحالف قائمة اهل الهمة "الإتجاه الإسلامي" مع قائمتي العودة وأبناء السلط بجميع المقاعد العشرة للجنة التنفيذية في مجلس الطلبة في الجامعة الأردنية.

وجرت في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء انتخابات الهيئة التنفيذية لاتحاد طلبة الجامعة، وفاز الطالب محمد فايز الخرابشة بمنصب رئيس الاتحاد بحصوله على 58 صوتا.



وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلبة نائب رئيس الجامعة للكليات العلمية الدكتور عمر الكفاوين، الطالب الخرابشة رئيسا للاتحاد، والطالب يزن وليد شنّك نائبا للرئيس بحصوله على 56 صوتا، والطالب جهاد أبو السكر أمينا للسر بواقع 51 صوتا، والطالب يزن وائل محمد أمينا للصندوق وحصل على 56 صوتا.



وأشاد الكفاوين بالأجواء الديمقراطية التي سادت عملية انتخاب الرئيس واللجان الفرعية، وأثنى على الروح التنافسية النزيهة والشفافة التي تحلى بها الطلبة المرشحون والمنتخبون على حد سواء.



من جانبه، صرح مقرر لجنة الانتخابات عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة أن طالبين اثنين كانا قد ترشحا لمنصب رئيس الاتحاد، واثنين لمنصب نائب الرئيس، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت بمنتهى الشفافية والنزاهة وجاءت نتائجها متقاربة من حيث عدد الأصوات.



على صعيد آخر، قال الرواجفة إنه تم انتخاب اللجان الفرعية للهيئة التنفيذية بواقع خمسة أعضاء في كل لجنة، وبحسب التعليمات الجديدة سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع لتلك اللجان للتشاور في انتخاب رئيس لكل لجنة، وهذه اللجان هي : اللجنة المالية، ولجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، ولجنة العلاقات العامة والخارجية، ولجنة قضايا الطلبة، ولجنة النشاطات الطلابية, ولجنة البحث العلمي والشؤون الأكاديمية.



في سياق متصل، جرت اليوم أيضاً انتخابات اللجنة التنفيذية لاتحاد فرع الجامعة الأردنية في العقبة، حيث فاز في رئاسة اللجنة الطالب صالح أبو العز (تزكية)، ونائب الرئيس الطالب همام أبو معيتق (تزكية).



فيما فاز الطالب أمجد المالكي بمنصب أمين السر (تزكية) والطالب عبد العزيز شناوي أميناً للصندوق (تزكية)، والطالب عوض إبراهيم (تزكية) برئاسة اللجنة المالية، والطالبة شهد أبو زر (تزكية) برئاسة لجنة قضايا الطلبة والنشاطات الطلابية, في حين فازت الطالبة عبير زيتون برئاسة لجنة البحث العلمي والشؤون الأكاديمية (تزكية).



وكانت انتخابات مجلس طلبة الجامعة الاردنية عقدت في السادس من الشهر الحالي حيث وصلت نسبة الاقتراع الى 54.7 % وتنافس فيها 481 مرشحا ومرشحة للتنافس على 96 مقعدا من اصل 102 مقعد هي مجمل مقاعد مجلس الطلبة فيما حسمت 6 مقاعد بالتزكية.