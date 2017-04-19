1.6 مليار مجموع المبالغ المحولة من المنحة الخليجية

السبيل- (بترا)- بلغ مجموع المبالغ المالية التي تم تحويلها من المنحة الخليجية للأردن منذ عام 2012 وحتى نهاية كانون اول العام الماضي 661ر1 مليار دينار من اصل حوالي 5ر3 مليار دينار اقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي للأعوام 2012-2017.وعن تفاصيل هذه المبالغ قالت بيانات أعلنت عنها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، ان مجموع المبالغ المحولة من المملكة العربية السعودية من اجمالي المنحة بلغ 94ر524 مليون دينار ومن المنحة الكويتية 04ر721 مليون دينار ومن الامارات 61ر415 مليون دينار.واظهرت البيانات ان مجموع المبالغ التي تم انفاقها خلال عام 2016 من المنحة بلغ 17ر327 مليون دينار فيما بلغت قيمة المنح التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الممولين 469ر2 مليار دينار.وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اقر في دورته 32 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية في الأردن على مدى خمس سنوات تتقاسمها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر بواقع 25ر1 مليار دولار من كل دولة.