"الصحفيين" تقرر قبول جميع طلبات الترشح

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أعلن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان مجلس النقابة قرر قبول جميع طلبات الترشح لموافقتها ونصوص القانون.

السبيل - بتراأعلن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان مجلس النقابة قرر قبول جميع طلبات الترشح لموافقتها ونصوص القانون.



واوضح المومني ان الجدل حول احقية بعض الزملاء بالترشح انتهى بعد ان استأنس المجلس برأي ديوان الرأي والتشريع، والذي جاء فيه ان المدة الزمنية المنصوص عليها بخمس سنوات للترشح لنائب النقيب والعضوية، وعشر سنوات لمنصب نائب النقيب تحتسب بأي من فترات عضوية مقدم طلب الترشيح وليس مشروطة بآخر فترة او الفترة التي تسبق تقديم طلب الترشح مباشرة على ان تكون متتالية غير متقطعة.



واثنى المومني على جهد وتعاون الجميع؛ داعيا الى تغليب لغة المصلحة العامة.



وبلغ عدد المترشحين مع نهاية اليوم الثاني للترشح 6 مترشحين لمنصب النقيب، و4 لنائب النقيب و29 للعضوية.



وتستمر فترة الترشح حتى نهاية دوام الاثنين المقبل.