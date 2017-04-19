احباط بيع أرض بوثائق مزورة بقيمة 750 ألف دينار

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السبيل- قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي / شعبة بحث جنائي اقليم الوسط تمكنوا من احباط محاولة ثمانية اشخاص من المشبوهين بيع قطعة ارض في محافظة البلقاء بقيمة 750 الف دينار بواسطة وثائق واوراق ووكالات مزورة . السبيل- قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي / شعبة بحث جنائي اقليم الوسط تمكنوا من احباط محاولة ثمانية اشخاص من المشبوهين بيع قطعة ارض في محافظة البلقاء بقيمة 750 الف دينار بواسطة وثائق واوراق ووكالات مزورة .

وحول التفاصيل اضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الامن العام أنه على اثر متابعة كوادر قسم بحث جنائي البلقاء معلومات وردت اليهم حول قيام اشخاص مجهولين بعرض قطعة ارض لا يملكونها للبيع مقابل مبلغ 750 الف دينار تولى فريق تحقيقي خاص متابعة تلك المعلومات للتأكد منها وتحديد هوية اولئك الاشخاص والقبض عليهم قبل اتمام عملية البيع والشراء .

واضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام ان المحققين ومن خلال ما قاموا به من عمليات متابعة ورصد وجمع للمعلومات حول القضية والاشخاص المشتبه بهم تمكنوا من تأكيد المعلومات التي وردت اليهم وقيام مجموعة جرمية مكونة من ثمانية اشخاص المباشرة بتنفيذ عملية احتيال لبيع قطعة الأرض المذكورة بعد قيامهم بتزوير جوازات سفر ووكالات مزورة وعرض القطعة للبيع , وتمكن الفريق التحقيقي بعد مراقبة الاشخاص وتحديد أماكنهم من القاء القبض على ستة اشخاص منهم في اوقات واماكن مختلفة فيما البحث ما زال جار للقبض على الشخصين الاخرين وبتفتيش الاشخاص ومنازلهم بالطرق القانونية ضبط بحوزتهم على مجموعه من مخططات الاراضي وسندات تسجيل وصور جوازات سفر مزورة , كما وتم ضبط (4) طابعات وجهاز حاسوب محمول تستخدم في عمليات التزوير و(3) بطاقات شخصية مفرغه من المعلومات وماكنه فحص عمله.

وتابعت إدارة العلاقات العامة والإعلام انه وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بالاتفاق الجنائي وتزوير اوراق ووكالا ت ووثائق شخصية لمالكي الارض وعرض القطعة للبيع لتقاسم المبالغ المحصلة فيما بينهم بعد ذلك وما زال التحقيق جارياً.