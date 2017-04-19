الرزاز يطلب من وزير الداخلية محاسبة المعتدين على مدرسة ماركا

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تابع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز حادثة الاعتداء التي تعرض لها معلمو مدرسة المرقب الثانوية للبنين في لواء ماركا ومرافق المدرسة.

السبيل - بتراتابع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز حادثة الاعتداء التي تعرض لها معلمو مدرسة المرقب الثانوية للبنين في لواء ماركا ومرافق المدرسة.



وقال الناطق الاعلامي للوزارة وليد الجلاد لـ(بترا) ان الدكتور الرزاز تواصل مع وزير الداخلية بشأن الاعتداء، وطلب اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والرادعة بحق المعتدين ومحاسبتهم.



كما اوعز الرزاز لمدير التربية والتعليم للواء ماركا بمرافقة المعلمين وتقديم شكوى رسمية بحق المعتدين لدى الجهات المختصة، والاطمئنان كذلك على صحة اثنين من المعلمين ومدير المدرسة بعد اصابتهم في الاعتداء.



وجدد الجلاد رفض الوزارة المطلق لأي اعتداء على المعلمين او المرافق المدرسية، مؤكدا ان الوازرة ستقاضي المعتدين لدى الجهات القضائية المختصة.



وكانت نقابة المعلمين قالت في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان مدير مدرسة المرقب الثانوية للبنين في لواء ماركا واثنين من معلمي المدرسة اصيبوا في اعتداء مجموعة من اقارب احد الطلبة في المدرسة على مرافقها بالعصي والحجارة، ما دفع المعلمين في المدرسة الى تعليق الدوام لليوم.



واوضحت النقابة ان المعتدين عمدوا الى تكسير سيارات المعلمين ونعتهم بألفاظ نابية، مؤكدة ان الاجهزة الامنية المختصة وقوات الدرك حضرت الى المدرسة وألقت القبض على اربعة من المعتدين.



وزاد بيان النقابة انه تم نقل المعلمين المصابين ومدير المدرسة الى المستشفى لتقلي العلاج.



وتواصل مدير التربية والتعليم للواء ماركا الدكتور عبد الكريم اليماني، مع إدارة المدرسة والجهات الامنية المختصة ونائب نقيب المعلمين، وتوعّد بمحاسبة المعتدين.



واستنكر نائب نقيب المعلمين ابراهيم شبانة هذا الاعتداء، عازيًا ذلك إلى التأخر في اقرار القوانين التي من شانها حماية المعلم وحفظ هيبته وامنه، وإصدار تعليمات الانضباط المدرسي الاخيرة دون التشاور مع نقابة المعلمين.



وعلمت وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان اسباب الاعتداء تعود الى كشف كاميرات المراقبة في المدرسة لسرقة واعتداء تعرضت له هذه الكاميرات في وقت سابق من قبل بعض الاشخاص، والتعرف عليهم نتيجة التحقيقات الجارية في الحادثة.