العرموطي: كم عدد النوادي الليلة والعاملات فيها بعمان

Tweet السبيل - وجه النائب صالح العرموطي سؤالا نيابيا للحكومة عن أعداد الأندية الليلية في الأردن وعدد العاملات فيها، خاصة الموجودة في شوارع مكة والمدينة المنورة ووصفي التل ومنطقة الشميساني في عمان، وبعد مسافتها عن المساكن ودور العبادة والمدارس والجامعات.



وتضمن السؤال الطلب من الحكومة تزويده بأعداد الجرائم المرتكبة في النوادي الليلية والشكاوى المقدمة من المواطنين تجاه ذلك، وعدد حالات المشاجرات وجرائم التحرش والإساءة لسمعة الأردن، وعدد الأندية التي أغلقت نتيجة ذلك .



وذكر النائب العرموطي في سؤاله أن وجود هذه الأندية الليلية بما تقوم به من أنشطة يشكل خطرا على الأمن المجتمعي، ويمس وقار الشعائر الدينية للأردنيين، وأن التعليمات الصادرة لتنظيم عمل هذه الأندية غير دستورية، وأن هذه الأندية تشكل مكانا لتجمع الزعران والبلطجية وأصحاب الأسبقيات حولها.



كما طالب النائب العرموطي في سؤاله بدراسة أثر هذه الأندية السلبي على البعد المجتمعي والأخلاقي والاقتصادي والسياسي والأمني وما تسببه من جرائم وهدر للموارد والطاقات في المجتمع الأردني .