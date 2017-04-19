الشيشاني يطالب بتوثيق إرضاع الأطفال من غير أمهاتهم (مذكرة)
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وجاء في المذكرة التي وقها 50 نائبا وموجهة لدولة رئيس الوزراء أن مشاكل مجتمعية حدثت نتيجة عدم توثيق إرضاع الأطفال من النساء غير الأمهات وتسببت في تحطيم أسر عدة ، وأن من شأن توثيق الإرضاع لدى المحاكم الشرعية التخفيف والقضاء على هذه المشاكل .
واقترحت المذكرة النيابية إضافة حقل في دفتر العائلة لأجل هذا الأمر ، كما طالبوا بأن تنفذ الحكومة حملة توعوية خاصة بهذه القضية عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي .
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