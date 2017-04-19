الشيشاني يطالب بتوثيق إرضاع الأطفال من غير أمهاتهم (مذكرة)

وجاء في المذكرة التي وقها 50 نائبا وموجهة لدولة رئيس الوزراء أن مشاكل مجتمعية حدثت نتيجة عدم توثيق إرضاع الأطفال من النساء غير الأمهات وتسببت في تحطيم أسر عدة ، وأن من شأن توثيق الإرضاع لدى المحاكم الشرعية التخفيف والقضاء على هذه المشاكل .واقترحت المذكرة النيابية إضافة حقل في دفتر العائلة لأجل هذا الأمر ، كما طالبوا بأن تنفذ الحكومة حملة توعوية خاصة بهذه القضية عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي .