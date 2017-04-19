مهاجمة مدرسة بماركا بالحجارة والعصي والسكاكين وإصابة المدير ومعلمين

Tweet السبيل - اعتدى أقارب أحد الطلبة في مدرسة المرقب الثانوية للبنين في لواء ماركا بالعاصمة عمان، يقدر عددهم بخمسين شخصًا، على المدرسة بالعصي والحجارة والأسلحة البيضاء، حيث أصيب معلمان ومدير المدرسة، وفق بيان من نقابة المعلمين.



وحول التفاصيل، قالت النقابة: "قام عدد كبير من الأشخاص بتكسير مرافقها وعدد من سيارات المعلمين، إضافة إلى إطلاق الألفاظ النابية وشتم للذات الإلهية في حرم المدرسة، إذ حضرت الأجهزة الأمنية وقوات الدرك إلى المكان للوقوف على أسباب الاعتداء، حيث ضبطت أربعة أشخاص من المعتدين".



وأضافت: "كما تم نقل المعلميْن المصابيْن إلى أقرب مستشفى، ونقل مدير المدرسة إثر تعرضه لهبوط حاد في الضغط".



وأوضحت النقابة انها تواصلت مع مدير تربية لواء ماركا الدكتور عبدالكريم اليماني مع إدارة المدرسة ونائب نقيب المعلمين، وتوعّد بمحاسبة المعتدين.



بدوره استنكر نائب نقيب المعلمين الأردنيين ابراهيم شبانة هذا الاعتداء، عازيًا ذلك إلى سياسة وزارة التربية والتعليم في تأخير القوانين التي من شأنها حماية المعلم وكرامته وأمنه، وإصدار تعليمات الانضباط المدرسي "الهشة" دون العودة والتعاون مع نقابة المعلمين، الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين في الأردن.



كما حمّل شبانة مسؤولية هذا الاعتداء الآثم على المعلمين لوزارة التربية والتعليم، ورئيس الحكومة.

إلى ذلك، علق المعلمون في المدرسة الدوام احتجاجا على الاعتداء على المدرسة ومعلميها ومرافقها.

