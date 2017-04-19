هكذا احتال مشعوذ على فتاة .. والبحث الجنائي يحذر

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قال المقدم رمزي الدبك رئيس شعبة التحقيق الجنائي والمتابعة بإدارة البحث الجنائي إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مشعوذ احتال على فتاة من جنسية عربية بزعمه أنه معالج روحاني وقام بالحصول على مقطع فيديو شخصي لها ليبدأ بابتزازها مقابل مبالغ مالية تقدر بالآلاف.

السبيل - مؤمنة معاليقال المقدم رمزي الدبك رئيس شعبة التحقيق الجنائي والمتابعة بإدارة البحث الجنائي إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مشعوذ احتال على فتاة من جنسية عربية بزعمه أنه معالج روحاني وقام بالحصول على مقطع فيديو شخصي لها ليبدأ بابتزازها مقابل مبالغ مالية تقدر بالآلاف.



وأضاف الدبك خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الأربعاء أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه وبالتحقيق اعترف بجرمه وتم تحويله للمحكمة، منبهاً المواطنين لعدم الانجرار وراء مدعي العلاج الروحاني والمشعوذين.