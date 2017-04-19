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الأربعاء 19 نيسان 2017

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أجواء ربيعية مُشمسة اليوم

أجواء ربيعية مُشمسة اليوم

السبيل- من المتوقع أن تبقى الأجواء، يوم الأربعاء، ربيعية مُعتدلة ومُشمسة ومُستقرّة أيضًا في جميع مناطق المملكة.
وتكون الرياح صباحاً متقلبة الاتجاهات تتحول مع ساعات الظهر والعصر إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

أمّا ليلًا فتكون الأجواء باردة نسبياً وغالباً صافية والرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه عُموماً.

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