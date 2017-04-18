بـ3 شهور.. 41 مليون دولار نفقات ''الأغذية العالمي'' على السوريين بالأردن

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بلغ إجمالي ما أنفقه "برنامج الغذاء العالمي" على اللاجئين السوريين في الأردن، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 41 مليون دولار.

السبيل - الأناضولبلغ إجمالي ما أنفقه "برنامج الغذاء العالمي" على اللاجئين السوريين في الأردن، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 41 مليون دولار.



جاء ذلك، خلال تصريح خاص للأناضول، أدلت به المتحدثة باسم المنظمة الأممية في الأردن شذى المغربي.



وأضافت المغربي أن "قيمة الإنفاق قد ارتفعت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس/أذار بمبلغ 5 ملايين دولار ،بسبب ارتفاع عدد المستفيدين، حيث بلغت قيمة الإنفاق للفترة نفسها العام الماضي 36 مليون دولار ".



وأوضحت أن "أعداد اللاجئين السوريين، الذين تشملهم مساعدات برنامج الأغذية العالمي في الأردن، تتجاوز 535 ألفًا، يعيشون في المخيمات الخاصة وداخل المجتمع الأردني".



وفي سياق متصل، أوضحت المغربي أن "برنامج الأغذية العالمي" أجرى مؤخراً دراسة عن حالة الأمن الغذائي للاجئين السوريين الذين يتلقون الدعم.



ووفقا للدراسة، أشارت المغربي، أن "5% من الأسر السورية فقط لديها مدخرات، في حين أن 87% غارقة بالديون"، والنسبة الباقية لا تعاني من الديون، ولكن ليس لديها مدخرات.



وتابعت أن البرنامج يقوم بإجراء عملية رصد سنوية شاملة للأمن الغذائي بالشراكة مع منظمة ريتش (مستقلة خاصة بالدراسات) لتقييم مستوى الضعف وانعدام الأمن الغذائي للاجئين السوريين الذين يستفيدون من دعم البرنامج.



ولفتت إلى أنه في العام 2015، أظهرت النتائج انخفاضاً كبيراً في حالة الأمن الغذائي للاجئين مقارنة بعام 2014 في ضوء سلسلة التخفيضات في تقديم المساعدة للاجئين السوريين الذين يعيشون في المجتمعات المحلية نتيجة لنقص التمويل.



واستدركت "في عام 2016، تم مسح ما يقرب من 20 ألف سوري، وأظهرت النتائج زيادة بنسبة 13٪ في مستويات الأمن الغذائي للاجئين السوريين الذين يعيشون في المجتمعات (خارج المخيمات) مقارنة بعام 2015".



وأرجعت المغربي سبب ذلك إلى "قدرة البرنامج على تقديم المساعدة باستمرار على المستويات المخطط لها طوال عام 2016، وذلك بفضل المساهمات السخية التي أعقبت مؤتمر لندن".



وأردفت "وفي عام 2016، كان 50 % من الأسر آمنة غذائياً، مما يشير إلى أن اللاجئين لا يزالون بحاجة إلى المساعدة".



ووفق إحصائيات رسمية، يوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، منهم 750 ألفًا، دخلوا البلاد قبل بدء الصراع في سوريا، بحكم القرب الجغرافي والديمغرافي، فيما سجل البقية كلاجئين.



ويصل طول الحدود الجغرافية بين الأردن وجارته الشمالية سوريا إلى 375 كم ، مما جعله من أكثر الدول تأثراً بالحرب الدائرة هناك.







