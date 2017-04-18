''النواب'' يحول وزراء زراعة الى النائب العام



وأظهر تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب أن الاستييضاحات المتعلقة بالوزراء التي اوصت بتحويلها على لجنة نيابية خاصة للتحقيق فيها هي 3 استيضاحات وذلك استنادا للمادتين 51 و56 من الدستور.



وبين التقرير أن الاستيضاح الاول رقم (243/2012) والخاص بعدم مطابقة الارسالية الخاصة بمؤسسة غزي القدومي بكمية 11 طن للمواصفات الأردنية رقم (523/2006) والمتعلقة بارتفاع نسبة الكسر إلى (2.5%) عن النسبة المحددة بالمواصفة.



أما الاستيضاح الثاني يحمل رقم (162/2012) والخاص بالسماح باستيراد 550 راسا من الابل الحي للذبح رغم وجود تعليمات تمنع استيراد الابل من دولة قطر التي تم الاستيراد منها لتسجيل امراض مختلفة ضمن قطعان الابل.



والاستيضاح الثالث الخاص بوزراء رقم (203/2011) منح رخصة استيراد 60 الف رأس عجول واغنام حية من دولة جيبوتي ذات منشأ اثيوبي على الرغم من وجود أمراض حجرية.



