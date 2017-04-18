كتلة الاصلاح تطالب بتحويل قضايا الفساد إلى النائب العام

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السبيل- طالبت كتلة الاصلاح النيابية من الحكومة تحويل القضايا الخاصة بالنزاهة و مكافحة الفساد الى النائب العام.

السبيل- طالبت كتلة الاصلاح النيابية من الحكومة تحويل القضايا الخاصة بالنزاهة و مكافحة الفساد الى النائب العام.



وبينت الكتلة في بيان صحافي اليوم أنه وبعد مناقشة تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب حول تقارير ديوان المحاسبة من الأعوام ٢٠٠٩-٢٠١٥ ، وبعد النقاش المستفيض حول التقارير وما احتوته من قضايا تطالب كتلة الإصلاح بتشكيل لجنة خاصة على وجه السرعة للتحقيق بالاستيضاحات الخاصة بالوزراء تضم ممثلين عن الكتل النيابية.



كما طالبت الكتلة بتحويل كل الملفات الواردة في تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب الى النائب العام وعدم اسثناء اي ملف او اعتباره منتهيا، بالاضافة إلى تحصيل الاموال و استردادها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية مع تحديد سقف زمني لاتمام ذلك.



ومن المطالب التي عرضتها كتلة الاصلاح إخضاع كل مؤسسات الدولة لرقابة ديوان المحاسبة، وتقديم تقرير من ديوان المحاسبة للمجلس كل ثلاثة شهور ومناقشته بمجرد وروده، والتأكيد على عدم شمول قضايا الفساد بقانون العفو العام.

