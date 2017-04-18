"الزراعة" تحول إرسالية ذرة صفراء مخالفة الى المنطقة الحرة

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قررت وزارة الزراعة تحويل جزء من ارسالية الباخرة المحملة بالذرة الصفراء منشأ اميركي الى المنطقة الحرة الزرقاء (ترانزيت) بسبب مخالفتها للقاعدة الفنية وارتفاع نسبة الكسر فيها وذلك بموجب الماده (8) من قانون الزراعة لسنة ( 2015) .

السبيل - بتراقررت وزارة الزراعة تحويل جزء من ارسالية الباخرة المحملة بالذرة الصفراء منشأ اميركي الى المنطقة الحرة الزرقاء (ترانزيت) بسبب مخالفتها للقاعدة الفنية وارتفاع نسبة الكسر فيها وذلك بموجب الماده (8) من قانون الزراعة لسنة ( 2015) .



واشار الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين إلى ان المادة تنص على السماح لصاحب العلاقة او مندوبه بإدخال الارسالية المخالفة الى المنطقة الحرة بهدف اعادة تصديرها لخارج الاردن او اعادة ادخالها للسوق المحلي بعد إزالة اسباب المخالفة وتنظيم بيان جمركي جديد بحيث يتم تطبيق جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات كإرسالية جديدة.



واوضح انه على ضوء ذلك تم تحويل الارسالية المخالفة الى المنطقة الحرة بهدف الغربلة، وسوف يتم تطبيق جميع الاجراءات المنصوص عليها بالتعليمات، وبعد الغربلة تصبح الارسالية صالحة للاستهلاك الحيواني.



واشار حدادين إلى ان الوزارة منحت الشركة المستوردة رخص مرور ترانزيت حسب التعليمات الناظمة لمرور الاعلاف بطريق الترانزيت عبر الاراضي الاردنية .