شاهد كيف احتج مواطن في ملتقى التوظيف الأردني الكويتي؟

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احتج مواطن أردني على المماطلة في استقبال طلبات توظيف الأردنيين في الكويت، اليوم الاثنين، بطريقته الخاصة، قائلاً للشبان الذين قدموا إلى مكتب التوظيف الأردني الكويتي الأول: "روحوا.. إحنا مش محتاجين الكويت".

السبيلاحتج مواطن أردني على المماطلة في استقبال طلبات توظيف الأردنيين في الكويت، اليوم الاثنين، بطريقته الخاصة، قائلاً للشبان الذين قدموا إلى مكتب التوظيف الأردني الكويتي الأول: "روحوا.. إحنا مش محتاجين الكويت".



وأضاف: "إحنا بالأردن بنموت وبنعيش، ويعيش الملك عبدالله وجيشنا.. إحنا بدنا نروح نصير عسكر، وبدناش نتوظف هون، ولا بدنا نروح عالكويت".



وتابع: "روحوا صيروا عسكر.. احموا الأردن، واحموا شرفكو، لأن الأردن شرف العرب".



وأردف: "يلا روحوا.. كلوا رغيف خبز مع حبة بصل أحسنلكو".



وانطلقت صباح السبت الماضي في صالة عمان الكبرى في مدينة الحسين للشباب ولمدة ثلاثة ايام. فعاليات ملتقى التوظيف الاردني الكويتي الاول 2017.



وقال نائب رئيس لجنة التوظيف ومنسق ومشرف الملتقى المهندس صايل عبد الرحيم لـ"السبيل": "ان التوظيف سيتم بشكل مباشر ، حيث سيجري عقد مقابلات مع طالبي العمل خلال المعرض".



وأضاف عبد الرحيم ان فكرة الملتقى جاءت من خلال رؤية السفير الاردني في دولة الكويت الشقيقة وبالتعاون مع الجالية الاردنية هناك وبالتنسيق الكامل مع وزارة العمل.



وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل الاربعاء الماضي فإن الملتقى يفتح ابوابه ايام السبت والاحد من الساعة 9 صباحا ولغاية 1 ظهرا ومن الساعة 2 ظهرا لغاية 6 مساءً، ويوم الاثنين من الساعة 9 صباحا لغاية 3 عصرا.





