Menu
الإثننين 17 نيسان 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

إرادة ملكية بتعيين اللواء البزايعة مديراً عاماً للدفاع المدني

إرادة ملكية بتعيين اللواء البزايعة مديراً عاماً للدفاع المدني
السبيل - بترا

صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين عطوفة اللواء مصطفى عبدربه إبراهيم البزايعة مديرا عاما للدفاع المدني اعتبارا من تاريخ 17-4-2017.

كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ترفيع عطوفة الفريق الركن طلال عبدالله محمد الكوفحي إلى رتبة فريق أول اعتبارا من تاريخ 17-4-2017.

وكان مجلس الوزراء قرر إحالة الفريق أول الركن الكوفحي إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 17-4-2017.


إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى