إرادة ملكية بتعيين اللواء البزايعة مديراً عاماً للدفاع المدني
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صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين عطوفة اللواء مصطفى عبدربه إبراهيم البزايعة مديرا عاما للدفاع المدني اعتبارا من تاريخ 17-4-2017.
كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ترفيع عطوفة الفريق الركن طلال عبدالله محمد الكوفحي إلى رتبة فريق أول اعتبارا من تاريخ 17-4-2017.
وكان مجلس الوزراء قرر إحالة الفريق أول الركن الكوفحي إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 17-4-2017.
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