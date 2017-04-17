إرادة ملكية بتعيين اللواء البزايعة مديراً عاماً للدفاع المدني

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صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين عطوفة اللواء مصطفى عبدربه إبراهيم البزايعة مديرا عاما للدفاع المدني اعتبارا من تاريخ 17-4-2017.

السبيل - بتراصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين عطوفة اللواء مصطفى عبدربه إبراهيم البزايعة مديرا عاما للدفاع المدني اعتبارا من تاريخ 17-4-2017.



كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ترفيع عطوفة الفريق الركن طلال عبدالله محمد الكوفحي إلى رتبة فريق أول اعتبارا من تاريخ 17-4-2017.



وكان مجلس الوزراء قرر إحالة الفريق أول الركن الكوفحي إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 17-4-2017.





