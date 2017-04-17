بلدية إربد تنفي اتهامها لأحد النواب باستخدام ختم مزور

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نفى رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى المهندس حسين مهيدات اتهام البلدية لاحد النواب باستخدام ختم مزور لإحدى المعاملات الصادرة عنها.

السبيل - بترانفى رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى المهندس حسين مهيدات اتهام البلدية لاحد النواب باستخدام ختم مزور لإحدى المعاملات الصادرة عنها.



وقال المهندس مهيدات في تصريحات اليوم الاثنين، ان البلدية فتحت تحقيقا باستخدام ختم مغاير للختم الرسمي المعتمد لدى دائرة ضريبة الابنية والاراضي والذي قُدم على براءة ذمة خاصة بإحدى رخص المهن الصادرة من البلدية، مشيرا الى ان هذا التحقيق داخلي يخص موظفي البلدية ولم يتم توجيه اتهام لأي طرف.



واوضح ان ما تداولته مواقع اخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لأي نائب به وان البلدية قادرة على القيام بالاجراءات التي تُحصّل بها حقوقها المالية وفق التشريعات النافذة.



وعلى صعيد متصل، انهت لجنة التحقيق التي شكلها رئيس البلدية امس للتحقيق بإصدار براءة ذمة لغايات تسيير معاملات احدى المؤسسات عملها اليوم وفق رئيس اللجنة المهندس زياد التل.



وقال التل ان اللجنة تبين لها بالرجوع الى الاختام المستخدمة في احدى المعاملات انه "غير صحيح من نواحي القياسات والابعاد وان البلدية لا تستخدم مثله اطلاقا في معاملات الدائرة ما تطلب تشكيل لجنة التحقيق".



وبحسب التل، فان اللجنة خلصت الى وجود شبهة تزوير ما تطلب تحويل القضية للمدعي العام دون ان تبادر اللجنة التحقيقية الى توجيه اي اتهام سواء لموظفيها او اي طرف خارجي.







