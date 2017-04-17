قرارات جديدة للحكومة

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استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الورقة النقاشية السابعة للملك عبد الله الثاني بعنوان "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الامة".

السبيل - بترااستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الورقة النقاشية السابعة للملك عبد الله الثاني بعنوان "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الامة".



وثمن مجلس الوزراء عاليا الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك ومضامينها الوطنية المتقدمة التي تعنى مباشرة بتطوير القدرات البشرية الاردنية التي كانت على الدوام ثروة الاردن الحقيقية وكذلك تطوير العملية التعليمية وما شابها من ضعف خلال الفترة الماضية وبما يكفل تبوء الاردن للمكانة التعليمية المرموقة بين مصاف الدول المتقدمة.



واكد مجلس الوزراء ان كافة القطاعات معنية بنقاش وتحليل مضامين هذه الورقة النقاشية واتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة بترجمتها على ارض الواقع وبما يسهم في تطوير الموارد البشرية والعملية التعليمية التي تحتل سلم الاولويات الوطنية والتي تسمو على كافة التباينات بالاراء السياسية.



الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض من وزير العمل علي الغزاوي حول قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة.



واشار وزير العمل الى انه تم خلال الربع الاول من العام الحالي اصدار نحو 146 الف تصريح عمل بزيادة مقدارها نحو 4ر60 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، كما تم استقدام 11488 عاملا مقارنة ب 22505 عمال وبانخفاض مقداره 50 بالمائة عن ذات الفترة من العام الماضي.



وفي ضوء ذلك وبناء على هذه الانجازات التي تحققت قرر مجلس الوزراء تمديد فترة تصويب الاوضاع للعمال الوافدين مدة شهر اضافي اعتبارا من 15 / 4 / 2017 وحتى 15 / 5 / 2017 ودون اعفاءات.



ووجه مجلس الوزراء بالاستمرار باصلاح سوق العمل وتطبيق القانون والتعليمات في اطار كافة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لتنظيم سوق العمل.



واكد مجلس الوزراء ان هذه الاجراءات التي تم اتخاذها لتوفيق اوضاع العمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل من شانها خلق فرص عمل للأردنيين والتقليل من البطالة.



كما اكد المجلس على سياسة التشغيل بدل التوظيف التي انتهجتها هذه الحكومة من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحسين بيئة العمل ورفع الحد الادنى للاجور الامر الذي يشجع الاردنيين على الاقبال على فرص العمل المتوفرة.



واكد المجلس ان كل عامل وافد متواجد على الارض الاردنية يجب ان تكون جميع اوراقه قانونية وتصاريحه مكتملة.



على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطاب نوايا بين كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط والغاز العمانية وقيام شركة الكهرباء الوطنية بالتفاوض مع الشركة العمانية العالمية للمتاجرة بالتوازي مع عملية طرح العطاء العالمي لشراء الغاز المسال بهدف الحصول على اقل الاسعار.



ويأتي ذلك في اطار سعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي وتنفيذا لسياستها بالبحث عن مصادر جديدة للتزود بالغاز الطبيعي لتحقيق امن التزود بالطاقة.



الى ذلك، قرر المجلس الموافقة على قيام مكتب الامم المتحدة لإدارة المشاريع بإدارة تنفيذ المرحلة الثانية من "مشروع برنامج عاجل لرفع كفاءة قطاع المياه " في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين ضمن المساعدات اليابانية.



ويأتي القرار تماشيا مع المنهجية التي تعتمدها وكالة جايكا اليابانية في تنفيذ المشاريع الممولة من خلال منح والتي تشترط قيام شركات يابانية بتنفيذ المشاريع او من خلال المنظمات الدولية.



على صعيد آخر؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2017 بهدف تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي وتمكينها من القيام بمهامها بشكل يضمن استقلالية تشريعاتها وقراراتها بما يرسخ الركائز المؤسسية والعمل الجامعي ضمن السياسة العامة للتعليم العالي للنهوض بنوعيته ومخرجاته.



كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 لتعزيز استقلالية الجامعات وتوسيع مهام مجلس امناء الجامعة لتنفيذ السياسة العامة واشراك القطاع الخاص في حاكمية قطاع التعليم العالي.



وقرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الاجازات دون راتب لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة 2017 وذلك للمحافظة على مستوى التعليم العالي ونوعيته وتلبية معاييره وترسيخ مفهوم التنافسية الايجابية بين اعضاء الهيئة التدريسية.



ويأتي المشروع لتوحيد الاحكام المتعلقة بالاجازات دون راتب بين الجامعات الاردنية الرسمية بما يتواءم ومصلحة اعضاء الهيئة التدريسية والجامعات التي يعملون فيها.



وبموجب المشروع تم رفع (سقف الاجازات) مجموع الاجازات في المرة الواحدة بحد اعلى 8 سنوات لغايات التفرغ العلمي والاجازة بدون راتب .



الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين فضيلة الدكتور احمد ابراهيم الحسنات امينا عاما لدائرة الافتاء.





