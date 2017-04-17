مذكرة من العتوم لمؤسسة ''ولي العهد'' والرزاز

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وذكرت العتوم أن محافظة جرش تتميز بوقوعها في موقع متوسط على مستوى مناطق الشمال، كما أن المحافظة لا يوجد فيها أي جامعة حكومية.. السبيل - طالبت النائب هدى العتوم في مذكرة أرسلتها لمؤسسة ولي العهد بإنشاء جامعة تطبيقية في محافظة جرش.وذكرت العتوم أن محافظة جرش تتميز بوقوعها في موقع متوسط على مستوى مناطق الشمال، كما أن المحافظة لا يوجد فيها أي جامعة حكومية..



كما طالبت في مذكرة تم إرسالها إلى وزير التربية والتعليم بضرورة تقسيم جرش لمنطقتين تعليميتين.

وقالت إن من شأن ذلك أن ينظيم العمل في القطاع التربوي بشكل أفضل، ويخفف العبء الواقع على مديرية التربية والتعليم في المحافظة، كما يساعد في تلافي مشكلة الاكتظاظ في مدارس المحافظة المنتشرة على مساحات مترامية الأطراف.

وأشارت الى أن هناك بعض مديريات التربية في المملكة لا يزيد العدد فيها على 30 مدرسة، بينما يتبع لمديرية التربية والتعليم في محافظة جرش حوالي 178 مدرسة حكومية، وأكثر من 40 مدرسة خاصة .



وفي مذكرة أخرى أرسلت لمعالي وزير الصحة، طالبت العتوم أيضا بالإسراع في افتتاح المركز الصحي الشامل في منطقة عليمون في جرش؛ وذلك لحاجة أهل المنطقة له؛ ولكثرة الحالات التي تتردد إلى مراكز المناطق المجاورة؛ مما يشكل عبئا على المواطنين..



يذكر أن العتوم قد طالبت في وقت سابق بعدة مطالبات لجرش، كان من أهمها تقسيم المحافظة إلى لواءين من حيث التقسيمات الإدارية.

