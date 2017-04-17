أبرز تعديلات حزب جبهة العمل الإسلامي

Tweet السبيل - نسّب المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي التعديلات التي قدمتها لجنة هيكلة الحزب إلى مجلس الشورى، للنظر بها وإقرارها حسب الأصول.



وقال الناطق الإعلامي باسم الحزب المهندس مراد العضايلة إن المكتب التنفيذي للحزب اعتمد مؤخرا التعديلات التي قدمتها لجنة هيكلة الحزب، ونسّب بإرسالها إلى مجلس الشورى من أجل إقرارها وفق الأصول.



ومن أبرز هذه التعديلات بحسب المهندس العضايلة إلغاء شرط مدة العضوية المطلوب توفرها في عضو مجلس شورى الحزب، حيث كانت سابقا 3 سنوات، وتم إلغاؤها من أجل توسيع قاعدة الحزب في العضوية والقيادة.



وتضمنت التعديلات التي نسّب بها المكتب التنفيذي للحزب لمجلس الشورى وفق العضايلة رفع عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 90 عضوا بدلا من 80.



وشملت التعديلات تشكيل مجلس للخبراء، يضم الأمناء العامين، وأمناء مجالس شورى الحزب السابقين، ونواب الحزب السابقين.



وأوضح العضايلة ان هذا المجلس سيترأسه الأمين العام للحزب، وستكون مهمته استشارية بحيث يقدم رأيه بالقضايا الهامة.



وتضمنت التعديلات بحسب العضايلة ان رئيسي القطاعين الشبابي والنسائي أصبحا حكما أعضاء في المكتب التنفيذي للحزب كمراقبين.



وأضاف العضايلة انه بحسب التعديلات سُمح للأمين العام للحزب ترشيح أربعة من خارج أعضاء مجلس الشورى في عضوية المكتب التنفيذي.



وكان المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي قد قرر إعادة تشكيل لجنة هيكلة الحزب برئاسة المهندس عزام الهنيدي، وعضوية عدد من قيادات الحزب من المكتب التنفيذي ومجلس الشورى.



وتهدف اللجنة إلى وضع دراسة لهيكلة الحزب وإجراء مزيد من التعديلات اللازمة على القانون الأساسي للحزب في ظل سياسة الانفتاح التي ينتهجها الحزب تجاه مختلف شرائح المجتمع الأردني، وبما يساهم في استيعاب متطلبات المرحلة السياسية المقبلة وتوسيع دوائر العضوية.



كما تهدف الدراسة التي ستضعها لجنة الهيكلة إلى التمهيد لإجراء انتخابات مبكرة لمختلف المواقع القيادية في الحزب.



وتضم اللجنة إضافة إلى الهنيدي كلاً من: الدكتور عبد المحسن العزام، زكي بني ارشيد، المهندس علي أبو السكر، المهندس مراد العضايلة، المهندس نعيم الخصاونة، المهندس بادي الرفايعة، جميل أبو بكر، أحمد الزرقان، المحامي حكمت الرواشدة، الدكتور رامي ملحم، ابراهيم المنسي، الدكتور حامد العايد، المهندس خالد حسنين، الدكتور محمد الرجوب، الدكتور أيمن أبو الرب.

