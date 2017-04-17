خطأ نحوي بمصاحف في الأردن.. و"الأوقاف" تحذر

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قال عبد الكريم يونس رئيس قسم المصحف الشريف بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إن خطأً نحوياً رصد في إحدى طبعات المصاحف القادمة من السعودية، وهي من تدقيق الدكتور جميل الرحمن عبد السلام؛ حيث ورد في سورة لقمان الآية رقم 11 قوله تعالى: "هذا خلق اللهَ" بفتح الهاء، والصحيح قوله تعالى: "هذا خلق اللهِ" بالكسر.

السبيل - مؤمنة معاليقال عبد الكريم يونس رئيس قسم المصحف الشريف بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إن خطأً نحوياً رصد في إحدى طبعات المصاحف القادمة من السعودية، وهي من تدقيق الدكتور جميل الرحمن عبد السلام؛ حيث ورد في سورة لقمان الآية رقم 11 قوله تعالى: "هذا خلق اللهَ" بفتح الهاء، والصحيح قوله تعالى: "هذا خلق اللهِ" بالكسر.



وأضاف يونس خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الاثنين أن هذه المصاحف دخلت للمملكة دون أن تعرض على الأوقاف، وإنما جاءت عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، وعددها محدود، وسيتم جمعها والتعامل معها بشكل يليق بكتاب الله تعالى.