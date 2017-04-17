قصص مؤثرة..سيدات في السجون بسبب قروض المرأة

Tweet



قال أحد المواطنين إن زوجته سجنت ثلاث مرات؛ بسبب الاقتراض من صناديق تمكين المرأة المنتشرة في المملكة، حيث أقدمت العائلة على الاقتراض عدة مرات من أجل تيسير أمور الأسرة العلاجية والاستهلاكية.

السبيل - مؤمنة معاليقال أحد المواطنين إن زوجته سجنت ثلاث مرات؛ بسبب الاقتراض من صناديق تمكين المرأة المنتشرة في المملكة، حيث أقدمت العائلة على الاقتراض عدة مرات من أجل تيسير أمور الأسرة العلاجية والاستهلاكية.



وأشار المواطن خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الاثنين إلى أن زوجته مطلوبة للحبس للمرة الرابعة، وذلك عقب الاقتراض من 4 صناديق بقيمة 600 دينار من كل صندوق، مع فائدة بقيمة تتراوح بين 300 و450 دينارا على كل قرض، مشيراً إلى أن الحاجة والعوز يضطر العائلة للقبول بهذا الوضع.



من جهته قال سائق تكسي يعمل في محافظة الزرقاء إن أحد المواطنين طلب منه إيصاله للسجن أمس الأحد لإكمال معاملات الإفراج عن جارته الأرملة التي اضطرت للاقتراض ما قيمته 750 دينارا من صندوق المرأة لإعالة أبنائها، وكانت تعمل من أجل سداد القرض في إنتاج الحلويات والمأكولات المنزلية، إلا أن عدم تمكنها من جمع المبالغ المطلوبة قادها للسجن 60 يوماً، بينما عاش الأبناء (أكبرهم 13 عاما) في غياب الأم مشردين في منازل الجيران.



المحامي فوزي السمهوري رئيس جمعية جذور لحقوق المواطنين أشار خلال حديثه لـ"حياة اف ام" إلى أن وجود مثل هذه الحالات، وبأعداد كبيرة دليل على ارتفاع نسبة الفقر والحاجة المستشرية في المجتمع الأردني.



وأضاف السمهوري: "75% من السيدات المحتجزات في مراكز الإصلاح والتأهيل تم إيقافهن على مثل هذه القضايا المالية".

