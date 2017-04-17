النائب العساف يطالب الحكومة ببناء مسجد في المطار
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وذكر العساف أن المطار يستقبل آلاف المسافرين ذهابا وإيابا من المملكة، وأن هناك حاجة لوجود مسجد يستوعب ذلك، ويكون معلما يعكس صورة الأردن الحضارية .
يذكر أن المطار بعد إعادة بنائه ضم بين جنباته مصلى صغيرا ، وكانت هناك شكاوى واحتجاجات متكررة من المسافرين حول ضيق المصلى، وعدم كفايته لأعداد المصلين.
هذا وكانت وزارة الأوقاف قد اتفقت مع الشركة المشغلة للمطار في العام 2013 على إنشاء مسجد يتسع لمئات المصلين، غير أنه لم يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع .
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التعليقات (4)
صالح عدنان قنانبه - موظف في المطارتبليغ
يوجد اكثر من مصلي فى الجهه الغربيه والجهه الشرقيه لمبنى المطار وبمساحة توازي ثلاثين متر مربع واعتقد انه كافي لانه المسافرين غير مقيمين ودائمين بالمطار ( المطار محطة اقلاع وهبوط وانتظارمؤقت )
وكافيه للموظفين ايضا لأننا نصلي جماعه خلال فترة الصلاه بالتناوب خلال وقت الصلاه حسب الوظيفه وبلاش حد يزاود على حد واتمنى من الله عز وجل التزام الجميع بالصلاة ونوابنا ايضا ياليت الالتزام والحمدالله والشكر لله على اننا مسلمون ونطلب رضا الله عز وجل وربنا يحسن ختامنا .
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