النائب العساف يطالب الحكومة ببناء مسجد في المطار

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وذكر العساف أن المطار يستقبل آلاف المسافرين ذهابا وإيابا من المملكة، وأن هناك حاجة لوجود مسجد يستوعب ​ذلك، ويكون معلما يعكس صورة الأردن الحضارية . السبيل - وجه النائب مصطفى العساف مذكرة إلى رئيس الحكومة، يطالب فيها بإنشاء مسجد في مطار الملكة علياء الدولي.وذكر العساف أن المطار يستقبل آلاف المسافرين ذهابا وإيابا من المملكة، وأن هناك حاجة لوجود مسجد يستوعب ​ذلك، ويكون معلما يعكس صورة الأردن الحضارية .



يذكر أن المطار بعد إعادة بنائه ضم بين جنباته مصلى صغيرا ، وكانت هناك شكاوى واحتجاجات متكررة من المسافرين حول ضيق المصلى، وعدم كفايته لأعداد المصلين.



هذا وكانت وزارة الأوقاف قد اتفقت مع الشركة المشغلة للمطار في العام 2013 على إنشاء مسجد يتسع لمئات المصلين، غير أنه لم يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع .