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الإثننين 17 نيسان 2017

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النائب العساف يطالب الحكومة ببناء مسجد في المطار

النائب العساف يطالب الحكومة ببناء مسجد في المطار
السبيل - وجه النائب مصطفى العساف مذكرة إلى رئيس الحكومة، يطالب فيها بإنشاء مسجد في مطار الملكة علياء الدولي.
وذكر العساف أن المطار يستقبل آلاف المسافرين ذهابا وإيابا من المملكة، وأن هناك حاجة لوجود مسجد يستوعب ​ذلك، ويكون معلما يعكس صورة الأردن الحضارية .

يذكر أن المطار بعد إعادة بنائه ضم بين جنباته مصلى صغيرا ، وكانت هناك شكاوى واحتجاجات متكررة من المسافرين حول ضيق المصلى، وعدم كفايته لأعداد المصلين.

هذا وكانت وزارة الأوقاف قد اتفقت مع الشركة المشغلة للمطار في العام 2013 على إنشاء مسجد يتسع لمئات المصلين، غير أنه لم يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع . 

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التعليقات (4)

  • مريم العلوانه

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    المطار فيه المنطقة الحرة ويباع بها الخمر والدخان والبكيني وكل ما بغضب الله عز وجل اما غرفة الحارس التي تسمى مصلى فيصعب تحويلها لمسجد

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  • زياد

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    يا عيب.يا خسارة.في بلد الهاشميين.احفاد الرسول.لا يوجد مسجد في المطار الذي هو واجهة البلد. كيف يحدث هذا.

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  • صالح عدنان قنانبه - موظف في المطار

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    يوجد اكثر من مصلي فى الجهه الغربيه والجهه الشرقيه لمبنى المطار وبمساحة توازي ثلاثين متر مربع واعتقد انه كافي لانه المسافرين غير مقيمين ودائمين بالمطار ( المطار محطة اقلاع وهبوط وانتظارمؤقت )
    وكافيه للموظفين ايضا لأننا نصلي جماعه خلال فترة الصلاه بالتناوب خلال وقت الصلاه حسب الوظيفه وبلاش حد يزاود على حد واتمنى من الله عز وجل التزام الجميع بالصلاة ونوابنا ايضا ياليت الالتزام والحمدالله والشكر لله على اننا مسلمون ونطلب رضا الله عز وجل وربنا يحسن ختامنا .

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  • عليان النوايسه / موظف مط

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    المصليات الي ذكرها الاخ صالح عدنان قنانبه عبارة عن غرف خدمية للموظفين فقط وليست مفتوحة للصلاة للمسافرين وهي اشبه بالمستودعات من المصليات

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