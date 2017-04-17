الدقامسة يحصل على جواز وبطاقة أحوال

Tweet السبيل - حصل الجندي المسرح احمد الدقامسة الأحد على هوية شخصية، وجواز سفر، واستلمها من مكتب أحوال وجوازات إربد.



وكتب الدقامسة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من لايشكر الناس لايشكرالله ، اقدم الشكر الى مدير دائراه الاحوال المدنيه والجوازات على مساعدتي بالحصول على بطاقه شخصيه وجوازسفر هذااليوم،،، كما اشكر الدكتورابراهيم الدقامسه ،،والسيد ايزن هور الشبول على حسن المعامله".



وكان نور الدين نجل الدقامسة قال في وقت سابق ان الجهات المسؤولة تماطل في منح والده هوية الأحوال.