الدقامسة يحصل على جواز وبطاقة أحوال
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وكتب الدقامسة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من لايشكر الناس لايشكرالله ، اقدم الشكر الى مدير دائراه الاحوال المدنيه والجوازات على مساعدتي بالحصول على بطاقه شخصيه وجوازسفر هذااليوم،،، كما اشكر الدكتورابراهيم الدقامسه ،،والسيد ايزن هور الشبول على حسن المعامله".
وكان نور الدين نجل الدقامسة قال في وقت سابق ان الجهات المسؤولة تماطل في منح والده هوية الأحوال.
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