الصفدي: الأردن يرفض أي إساءة للعراق

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري اليوم الاحد سبل تطوير العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيزها في جميع المجالات.

السبيل- (بترا)بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري اليوم الاحد سبل تطوير العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيزها في جميع المجالات.



واكد الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي أن الأردن حريص على علاقاته مع العراق الشقيق، ويرفض أي إساءة له، وأن المملكة دولة قانون وتطبق القانون على كل من يخرقه، مثلما أكد الجعفري ان العراق يريد أفضل العلاقات مع المملكة ويبادلها الموقف ذاته ولا يقبل أي إساءة لها.



وأشار الصفدي في هذا السياق إلى توقيف الأشخاص الذين قامو ا بتصرفات فردية مثلت إساءة مدانة الى العراق الشقيق، وأنه سيتم محاكمتهم وفق القانون الذي يمنع الإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة ورموزها.



واتفق الصفدي والجعفري على أن العلاقة بين البلدين اقوى من أن تتأثر بتصرفات فردية مرفوضة ومدانة ولا تمثل الا من قام بها، وأن البلدين سيستمران في تعزيز تعاونهما وسيقطعان الطريق امام كل من يحاول الإساءة لعلاقاتهما.